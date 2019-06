Esporte Atacante do Vila Nova ressalta admiração pelo Tigre e momento especial ao marcar Bruno Mota mostra alívio e aumento de confiança após gol da vitória sobre o São Bento

Nada como um gol para acalentar o coração de um atacante no futebol. Ainda mais se for o da vitória de seu time, em meio a um momento conturbado. O sentimento de alegria domina o centroavante Bruno Mota, autor do tento do Vila Nova no triunfo sobre o São Bento, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, último jogo da equipe antes da parada da competição naci...