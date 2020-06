Esporte Atacante do Vila Nova recebe sondagens de clubes chineses Lucas Silva pode ser mais um jogador que deixa o Tigre, durante a paralisação do futebol. Conversas estão sendo tratadas diretamente com o presidente Hugo Jorge Bravo

O atacante Lucas Silva pode ser mais um jogador a deixar o Vila Nova, durante a paralisação do futebol em meio à pandemia do novo coronavírus. O jogador de 26 anos recebeu sondagens de clubes da China e a diretoria colorada não descarta a saída do atleta. No início da temporada, o atacante já tinha sido procurado por outras equipes, mas as conversas não avançaram. Não há proposta formal, segundo a diretoria do Vila Nova. As con...