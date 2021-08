Esporte Atacante do Vila Nova quer vitória e gol para celebrar 1º dia dos pais Pai do pequeno Bernardo, o atacante Alesson tem sido cobrado em casa para marcar um gol diante do Sampaio Corrêa

A cobrança em cima dos atacantes do Vila Nova já é grande pelo baixo número de gols marcados por atletas do setor, mas para o atacante Alesson a cobrança tem sido um pouco maior. A esposa do jogador, Vitoria Schwartz, tem cobrado um tento do atleta e deseja que seja marcado neste sábado (7), diante do Sampaio Corrêa, para que a família celebre o gol e uma vitória col...