Esporte Atacante do Vila Nova quer acesso para eternizar primeiro Brasileiro da carreira Autor de um gol no jogo-treino de sábado (18), Talles se prepara para disputar, como profissional, a primeira edição da principal competição do País

A disputa da Série C 2020 será especial para o jovem Talles, do Vila Nova. Pela equipe colorada, o atacante de 22 anos vai disputar sua primeira edição, de qualquer Divisão, do Campeonato Brasileiro como jogador profissional. A estreia do Tigre ainda terá data e horário confirmado, mas será diante do Manaus, fora de casa, no final de semana dos dias 8 e 9 de agosto....