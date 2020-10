Esporte Atacante do Vila Nova espera mais dificuldades no 2º turno da Série C Para Rafhael Lucas, o fato dos adversários já se conhecerem complicará a busca por vitórias e cobra Tigre ‘mais ligado’ para não perder pontos

Favorito ao acesso, na opinião do atacante Rafhael Lucas, o Vila Nova acredita que o 2º turno da Série C será ainda mais difícil, em comparação com os desafios enfrentados pelo Tigre nos primeiros nove jogos na competição nacional. O próximo compromisso da equipe colorada será na segunda-feira (12), às 20 horas, no OBA, contra o Manaus. “Acredito que desde o início o Vila ...