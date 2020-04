Esporte Atacante do Vila Nova entrará em campo fora dos gramados Rafael Barbosa participará de campeonato de futebol virtual organizado pelo Tigre

Mesmo como futebol paralisado, o atacante Rafael Barbosa entrará em campo pelo Vila Nova, mas de forma virtual. O jogador é o único do elenco colorado que participará do 1º Campeonato Sócio Tigrão de Futebol Digital. O torneio terá início na próxima sexta-feira (10) e tem fases finais previstas para o dia 19.Rafael Barbosa gravou um vídeo em que convida o torcedor do...