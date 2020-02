Esporte Atacante do Vila Nova desabafa: 'tenho consciência de que não estou conseguindo fazer gols' Nando não balançou as redes no Goianão. Consciente da cobrança, jogador vê que deve trabalhar para reverter mal-estar

O atacante Nando do Vila Nova saiu do vestiário visivelmente abatido, após a derrota por 2 a 1 para o Goiânia, neste domingo (9), no estádio Olímpico. Sem balançar as redes no Goianão, o jogador desabafou na saída do estádio. "Estou bem fisicamente, estou 100%. Infelizmente a bola não está entrando, por isso vocês (imprensa) vão achar motivo para dizer que eu est...