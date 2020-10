Esporte Atacante do Santos é internado em Goiânia com trombose na perna direita Raniel apresentou sintomas da doença neste sábado (3), após diagnóstico foi internado na Clínica do Esporte onde segue sem previsão de alta

O atacante Raniel, do Santos, está internado em Goiânia com trombose venosa profunda (TVP) na perna direita. O jogador de 24 anos está internado na Clínica do Esporte, para onde foi levado neste sábado (3) após apresentar sintomas da doença. Raniel está com o Santos em Goiânia desde a madrugada desta sexta-feira (2), quando a delegação chegou à capital para enfrentar o Goiás neste domingo (4). A equipe veio de Ass...