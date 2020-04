Esporte Atacante do Goiás usa música e dança durante treinos Lucão do 'Break' aproveita paralisação para conhecer história do hip-hop e fazer manutenção física

Dança e música sempre foram válvulas de escape na vida de Lucas Vinícius Gonçalves Silva, o Lucão do Break. O atacante do Goiás foi criado em Planaltina, no Distrito Federal, e não deixa de lado as origens. O jogador encontrou no hip-hop e na dança dois meios para superar os dias sem futebol devido à paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus.“A rotina do futebol...