Esporte Atacante do Goiás rompe ligamentos do joelho e passará por cirurgia Lucas Emmanuel, de 20 anos, tem lesão grave no joelho direito e fica afastado dos gramados por tempo indeterminado

O atacante Lucas Emmanuel, de 20 anos, será submetido a uma cirurgia no joelho direito após sofrer lesão no clássico em que o Goiás derrotou o Vila Nova, na Serrinha, no último domingo (7). O jovem jogador ficou em campo por apenas 12 minutos até sofrer a entorse que resultou em rompimento ligamentar na articulação na perna direita. Lucas Emmanuel foi chamado...