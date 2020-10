Esporte Atacante do Goiás revela preparação intensa para volta do Brasileiro Feminino Equipe esmeraldina volta a campo pela Série A2 no dia 25, contra o Botafogo-RJ, em Goiânia. Campeonato teve apenas uma rodada disputada

A Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino está prevista para ser retomada para o Goiás no dia 25 de outubro, com local e horário a serem definidos. A equipe esmeraldina, que disputou apenas uma partida na competição, voltou aos treinos no início de setembro e segue preparação para o duelo contra o Botafogo-RJ, em Goiânia. "A expectativa para a volta do Brasileiro...