Esporte Atacante do Goiás relata experiência com a Covid-19 Rafael Moura afirmou que teve complicação pulmonar e que precisou tomar medicamento específico

Recuperado da Covid-19, o atacante Rafael Moura foi titular na vitória do Goiás sobre o Atlético-GO no último sábado (22). O jogador esmeraldino contou como foi seu contato com a doença, reiterou a qualidade do protocolo de segurança do Goiás e fez homenagem para as famílias que perderam entes queridos com a doença. O jogador, de 37 anos, explicou que teve uma pe...