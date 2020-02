Esporte Atacante do Goiás reclama de expulsão de companheiro no clássico Henrique Almeida acredita que uma falta, a favor do time esmeraldino, tenha ocorrido antes do lance que originou a expulsão do atacante Rafael Moura

O atacante Henrique Almeida reclamou, na saída da Serrinha após empate com o Vila Nova, da expulsão de Rafael Moura. O esmeraldino foi expulso logo nos primeiros minutos do 2º tempo, quando o placar estava 1 a 0 para o time colorado e mesmo assim, o clube alviverde buscou o empate na etapa final. Na opinião de Henrique Almeida, uma falta a favor do Goiás ocorr...