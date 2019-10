Esporte Atacante do Goiás reclama de divisão meio a meio entre esmeraldinos e flamenguistas no Serra Dourada Michael lamenta recomendação da Polícia Militar de Goiás (PMGO) e quer surpreender líder do Campeonato Brasileiro da Série A, que não perde há 15 jogos, no Serra Dourada

O Goiás chegou no começo da tarde desta segunda-feira (28), em Goiânia, após ser derrotado por 4 a 1 pelo Athletico-PR, em Curitiba. Sem tempo para digerir a goleada, o time já pensa no próximo jogo, contra o Flamengo, equipe que não perde há 15 jogos e atual líder do campeonato, com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. “Não é ...