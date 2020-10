Esporte Atacante do Goiás está de saída do clube Mike, de 27 anos, encaminha rescisão de contrato com clube esmeraldino após 15 jogos disputados

O atacante Mike, de 27 anos, está de saída do Goiás. O jogador contratado nesta temporada, após se destacar no rival Atlético-GO, vai assinar rescisão de contrato que tem duração até o fim de dezembro. Desde que foi anunciado pelo Goiás, Mike disputou apenas 15 jogos com a camisa esmeraldina. Foram dois gols anotados pelo atacante, nas vitórias sobre o Iporá e Apar...