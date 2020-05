Goiás chegou a 850 casos confirmados da Covid-19 e quase 10 mil (9.939) estão em investigação. Só em Goiânia são 487 doentes por causa do novo coronavírus, em 140 localidades. O futebol para o atacante Victor Andrade, deve permanecer em segundo plano em meio à pandemia. A direção esmeraldina faz previsão para voltar aos treinos na próxima segunda-feira (11).

O desejo dos jogadores do time alviverde é de voltar a jogar futebol. “Às vezes eu fico em casa fazendo umas altinhas só pra matar um pouco da saudade, mas a gente sabe que isso é secundário nesse momento. Primeiro temos que resolver o problema da saúde. Muita gente está sofrendo com esse vírus. Só depois devemos voltar as atenções para o futebol”, opinou Victor Andrade.

A paralisação do futebol por causa da pandemia da Covid-19 ocorreu justamente no momento que o atacante de 24 anos vivia melhor fase neste início de trajetória no Goiás. Para ele, trabalhar dobrado será necessário no retorno das atividades quando os treinos forem autorizados.

É um pouco diferente do período de férias que a gente relaxa um pouco mais, mas acredito que vamos ter um tempinho pra trabalhar e tentar voltar ao ritmo de jogo. A parte física a gente está trabalhando quase que diariamente, mas o que faz diferença é o ritmo. A intensidade de uma partida. Isso só com treinos e jogos para recuperar.

Revelado pelo Santos, Victor Andrade passou pelo Benfica, Vitória Guimarães, 1860 München, Estoril Praia e Chapecoense, antes de acertar em definitivo com o Goiás. O contrato do atacante é válido até o final do ano, no qual ele disputou sete partidas e marcou dois gols.