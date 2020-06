Esporte Atacante do Goiás confia em retorno de jogos e espera redução de casos da Covid-19 Mike aponta segurança de protocolos para defender retomada de competições, mas aponta momento ideal para após queda do número de casos e mortes

O atacante Mike está confiante para o retorno das competições. Em treinamento nas últimas semanas, o jogador se vê preparado para a retomada dos jogos. No entanto, o jogador esmeraldino vê que o melhor momento para a volta seria após o pico do número de mortes e casos da Covid-19. Segundo Mike, os protocolos de segurança estão sendo seguidos à risca no clube e os r...