Esporte Atacante do Dragão promete gol contra o Guarani Após fazer o segundo gol do Atlético contra o Figueirense, nesta sexta-feira (27), Rodrigo Rodrigues quer marcar em Campinas para aumentar confiança e manter a invencibilidade do rubro-negro

Invicto há 10 jogos, o Atlético enfrentará o Guarani, na segunda-feira (30), às 20h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Se depender da vontade do atacante rubro-negro, Rodrigo Rodrigues, o time voltará para Goiânia com mais três pontos na bagagem, e mais perto do líder Bragantino. Para Rodrigo, gols dão confiança para que o jogador possa ajudar...