Esporte Atacante do Crac elogia preparação para o Goianão Gabriel Costa é uma das novidades do Leão do Sul para disputa do Campeonato Goiano. Na última semana, a equipe bateu o Uberlândia em teste para o Estadual

Uma das apostas do Crac para disputa do Campeonato Goiano é o atacante Gabriel Costa. Revelação das categorias de base do América-MG, o jovem de 21 anos encontrou espaço no Tupi-MG, sendo destaque durante o Mineiro, e também atuou pelo Figueirense na Série B. Pelo posicionamento e velocidade, é uma das armas do Leão do Sul. Sob comando do técnico Carlos Rabe...