Esporte Atacante do Atlético-GO sonha marcar o primeiro gol no Maracanã Janderson volta ao time diante do Flamengo em partida de sábado (14), fora de casa

O atacante Janderson fez só um gol pelo Atlético-GO, no jogo que marcou a despedida do técnico Vagner Mancini, no dia 11 de outubro, na virada sobre o Red Bull Bragantino-SP, por 2 a 1. Um mês depois e com o Dragão pressionado pela necessidade de conquistar bons resultados na Série A, o jogador rechaça pensamento, no clube, sobre rebaixamento à Série B. Ele acredita q...