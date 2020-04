Esporte Atacante do Atlético-GO sobre quarentena: 'Ansiedade, só para voltar a jogar' Atacante Renato Kayzer, que revelou sofrer com crises de ansiedade, diz estar bem na quarentena, aproveitando a família e cuidando da parte física

O retorno ao Atlético-GO fez muito bem ao atacante Renato Kayzer e, na mesma linha de raciocínio, o Dragão tem sido beneficiado pela excelente fase do jovem jogador, que fez 24 anos no dia 17 de fevereiro, um dia após marcar dois gols sobre o Goiás (3 a 0), no clássico em que mostrou raro senso de oportunismo. Até agora, já fez sete gols (dez jogos), igualando o mesmo número ...