Esporte Atacante do Atlético-GO se surpreende com clássico e prevê time em evolução Ferrareis marcou um gol, o primeiro dele pelo novo clube, na goleada sobre o Goiânia e acredita que triunfos nas duas rodadas mostram a força do grupo

Titular nas duas vitórias tranquilas até agora, no Campeonato Goiano, o atacante Gustavo Ferrareis vê o Atlético em evolução e com um estilo de jogo que mistura entrega coletiva com instantes de individualidade. Foi assim que o Dragão venceu o Grêmio Anápolis (2 a 0) e goleou o Goiânia (5 a 0, no Estádio Olímpico), no domingo (26). Para Ferrareis, o fato ...