No Atlético-GO desde o carnaval, quando se apresentou ao clube, o atacante Hyuri dividirá o tempo da quarentena entre ficar com a família, treinar para se manter em forma, assistir aos jogos antigos de futebol que têm sido transmitidos em alguns canais fechados da TV e à preocupação com informações sobre o estado de saúde do amigo dele, o atacante Dori, de 30 anos, que é considerado o primeiro caso de jogador brasileiro infectado pelo coronavírus na China - ele foi detectado com sintomas da doença durante excursão do clube dele à Tailândia.

Dorielton Gomes do Nascimento, de 30 anos, foi contemporâneo de Hyuri nos tempos de base, no futebol carioca. Depois, jogaram no futebol chinês, onde sempre tiveram contato. "Eu fiquei sabendo, estou preocupado e torço para que se recupere. Mandei mensagens, mas por lá é outro fuso horário e ele (Dori) ainda não me respondeu", disse Hyuri de 28 anos.

A informação é que Dori está isolado, num hospital ao sul da China, mas estava passando bem, enquanto os outros colegas de time, por precaução, também foram isolados. Ele atua no Meizhou Hakka, da 2ª Divisão Chinesa. Essa será uma das preocupações de Hyuri na quarentena. Acostumado a vivenciar transições de clubes, o jogador diz que tem estrutura própria para treinamentos, como pesos, elástico e alguns outros aparelhos. Com eles, pretende cumprir parte da cartilha repassada pela comissão técnica, ao elenco, durante o confinamento.

Além disso, o jogador pretende fazer alguns treinos em locais abertos, mas distantes de aglomerações. "Teremos de se habituar a esse período, aprender a sobreviver. Creio que a nossa geração está iniciando uma etapa atípica. Estamos fazendo parte de uma história que será contada daqui a muitos anos. Tem sido muito estranho. O brasileiro é um povo muito aberto, alegre, comunicativo. Agora, as pessoas têm de ficar reclusas, afastadas, sem contatos físicos. Eu gosto de sair, conversar. Quando cheguei aqui, em Goiânia, logo fiquei amigo dos garçons de um restaurante. Está mudando tudo", observou o atacante atleticano.

Assim que iniciou a quarentena, Hyuri aproveitou para assistir a alguns jogos antigos. Já havia revisto a final da Copa do Brasil 2006 (Flamengo x Vasco, em que o time rubro-negro foi campeão comandado pelo técnico Ney Franco, em início de carreira) e a final da Copa João Havelange de 2000 (Vasco x São Caetano, que teve problemas em São Januário e só foi decidida em 2001, no Maracanã, com o Vasco conquistando o título). Além desse tipo de distração, Hyuri diz apreciar Fórmula 1, com calendário paralisado, e noticiário ao qual se dedica à leitura quando está tranquilo.

Após aparecer bem no Botafogo (RJ), em 2013, Hyuri se aventurou para jogar na China, onde os primeiros casos de coronavírus foram registrados. Mesmo numa cultura bem diferente da brasileira, Hyuri diz que não teve dificuldades de adaptação. Procurou se inteirar da história, dos costumes e de tudo que cerca a milenar cultura chinesa e o povo daquele País. "Eu me locomovi com facilidade. Aproveitava o tempo livre para conhecer os lugares. Tinha dificuldades com a língua, a comunicação, mas consegui conhecer um pouco do País", comentou o jogador, que passou pelo Chongoing Dangdai (2017) e Guizhou Renhe (2014/15).

"Por tudo que vivi, conheci, os chineses vão saber superar esse desafio. Foi por isso que construíram hospitais em poucos dias. Espero que saiam logo e que possamos sair, aqui, também", disse o jogador do Dragão, que acompanha o noticiário internacional e tem informações de que a Liga Chinesa poderá ser retomada em abril. "É algo que muito sério. Fui para a China com 22 anos. Aprendi muito, mas nada se compara ao que imagino que vou aprender a partir de agora, com tudo que estamos passando, vivenciando", previu o atacante.

No tempo livre, Hyuri pretende curtir em casa o filho, Matteo Maldini, de um ano e meio, e a mulher, Giulia. O nome do filho já indica que o pai é um fã do ex-jogador do Milan e da seleção italiana. "Eu era fã daquele time do Milan, que tinha Maldini, Kaká, Inzaghi, Dida, Nesta e outros grandes jogadores. Era meu sonho de criança jogar no Milan", revelou o atleta, que diz com boa adaptação a Goiânia e ao povo goiano, que ele vê como bastante receptivo. Assim, espera que logo possa voltar a ter contatos, a levar "vida normal", segundo ele, e fazer história no Dragão.