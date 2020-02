Esporte Atacante do Atlético-GO se emociona no aniversário: "foi muita batalha" Renato Kayzer marcou dois gols no clássico contra o Goiás, em que o Dragão goleou por 3 a 0, domingo (16)

Renato Kayzer marcou dois gols na vitória sobre o Goiás, por 3 a 0, no domingo (16). Um dia depois, fez 24 anos, nesta segunda-feira (17), em mais um dia de trabalho. Em entrevista coletiva, o artilheiro do Dragão falou de futebol, gols, vitória. Estava tranquilo. Porém, logo mostrou o lado emotivo ao falar rapidamente do passado e das dificuldades para realizar o sonho de ser jogador...