Esporte Atacante do Atlético-GO se aventura com jogo virtual para superar saudades do futebol No interior do Paraná com a família, Júlio César aproveita período sem treinos e jogos para ganhar experiência no Free Fire

Cada um encontra a melhor forma para superar a ausência do futebol, por causa da paralisação devido a pandemia do novo coronavírus. O zagueiro Brunão, do Vila Nova, tem utilizado do baralho uma diversão na ausência do esporte. No Goiás, o goleiro Tadeu aproveita o período para curtir a filha Isabela, que se recupera de uma meningite. Já no Atlético, o atacante Júlio César se diverte com...