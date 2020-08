Esporte Atacante do Atlético-GO quer luta contra o racismo como movimento contínuo Hyuri comemorou gol em noite memorável do Dragão com gesto dos Panteras Negras: "não pode ser algo de uma hashtag em rede social, não pode ser algo de um dia, uma noite, uma semana"

Hyuri era reserva no ataque do Atlético-GO. Estava atrás de Renato Kayzer e Júnior Brandão na disputa por posição. Na partida contra o Flamengo, a vaga surgiu após os dois outros atacantes serem vetados. Na vitória por 3 a 0, fez um gol, cerrou o punho e comemorou com o gesto dos Panteras Negras, movimento negro dos Estados Unidos que combatia o racismo. Feliz...