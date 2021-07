Esporte Atacante do Atlético-GO explica comemoração em gol: 'não vou ser pai, vou ser tio' Arthur Gomes faz homenagem ao irmão e à cunhada e espera a chegada da sobrinha Sophie com ansiedade

O atacante Arthur Gomes, do Atlético-GO, festejou duplamente o gol marcado aos 5 minutos do segundo tempo, sobre o Sport, no empate de 1 a 1 na noite de quarta-feira (7), no Estádio Antônio Accioly. O jogador se mostra contente e confiante por ter feito o primeiro gol dele na Série A, pelo Dragão, e por homenagear o irmão, Ricardo Júnior, que será pai. O atacante revelo...