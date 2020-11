Esporte Atacante do Atlético-GO cobra mais posicionamentos sociais no futebol Contra o Internacional, Hyuri riscou a letra na X na palma da mão, gesto que sinaliza que uma mulher está em situação de violência. Antes, já havia protestado em referência ao movimento Panteras Negras

O atacante Hyuri, do Atlético-GO, cobrou mais posicionamentos sociais dos jogadores de futebol. O atleta do Dragão voltou a se manifestar durante uma partida do clube goiano, ao riscar a letra “X” na palma da mão esquerda, em referência ao combate à violência contra as mulheres, no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o jogador atletican...