Esporte Atacante do Atlético-GO celebra gol sobre clube que o revelou Zé Roberto marcou gol de empate na vitória, de virada, do Dragão sobre o Bahia em Salvador

Zé Roberto fez o gol quando o Atlético-GO perdia o jogo do Bahia, na noite deste domingo (15), por 1 a 0, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. O Dragão igualou o placar no cabeceio do atacante, aos 9 minutos do segundo tempo. Revelado no Bahia, Zé Roberto fez valer a "lei do ex" e não deixou por menos - comemorou bastante o gol, mesmo que tenha sido jogador do Bahia, n...