Esporte Atacante do Atlético-GO acusa adversário de racismo contra Marlon Freitas Zé Roberto disse, em entrevista à Conmebol TV, que jogador do Newell's chamou o volante do Dragão de negro

O atacante do Atlético-GO, Zé Roberto, acusou de racismo um jogador do Newell's Old Boys, durante o jogo em que as duas equipes empataram de 1 a 1 na noite desta terça-feira (25), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário (Argentina). O jogador atleticano, depois da partida, pediu à Conmebol TV para denunciar o ato do atleta adversário, o meia Juan Sebastián Sforza, número 1...