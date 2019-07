Esporte Atacante do Atlético fica à espera de gols e da torcida

Em 2014, numa das vitórias do Atlético sobre o Vila Nova (2 a 0), pela Série B, o atacante André Luís fez um belo gol. Naquele ano, ele foi o segundo artilheiro do Dragão, com 8 gols. Ano passado, marcou mais cinco vezes, pela Série B. Na atual temporada, gols de André Luís têm sido raros – fez só um, no empate por 1 a 1 com o Brusque (SC), pela Copa do Brasil, que valeu...