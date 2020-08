Esporte Atacante do Atlético de Madrid está com Covid-19 e não estará em jogo decisivo da Champions Atleta desfalca o time para a partida das quartas de final da liga dos Campeões, contra o RB Leipzig, na quinta-feira (13)

O Atlético de Madrid terá uma baixa no elenco para o jogo das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o RB Leipzig, na próxima quinta-feira (13), em Lisboa. O atacante argentino Ángel Correa, 25, recebeu diagnóstico positivo de Covid-19 após a realização de exame no último sábado (8) e não viajará para Portugal com o restante da delegação. Correa está isolad...