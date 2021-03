Esporte Atacante destaca concorrência ofensiva no Atlético-GO e desejo de 'jogar futebol e ser feliz' Jogador formado no Santos é um dos contratadores para o ataque rubro-negro na temporada 2021

O atacante Arthur Gomes, de 22 anos, é uma das apostas do Atlético-GO para qualificar o setor ofensivo. Natural de Uberlândiia-MG, revelado na base do Santos e com carreira sob gestão de Neymar da Silva Santos, o Neymar Pai, o jogador deixa a Vila Belmiro em busca de novo futuro profissional. O jovem atacante diz que carrega o rótulo de "Menino da Vila", denominação dada d...