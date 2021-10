Esporte Atacante desfalca o Vila Nova contra o Brasil-RS Com uma infecção urinária, Clayton não viajou para Pelotas e desfalca o time colorado diante do Xavante, pela 30ª rodada da Série B

O atacante Clayton é mais um desfalque do Vila Nova para o jogo desta sexta-feira (15) contra o Brasil de Pelotas. Com uma infecção urinária, o jogador não viajou para Pelotas-RS após recomendação do departamento médico. Rafael Silva será seu subtítulo no duelo válido pela 30ª rodada. Clayton se tornou um dos artilheiros do time colorado na Série B, após marcar tr...