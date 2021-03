Esporte Atacante de 20 anos é a 1ª contratação do Goiás para 2021 Diretoria esmeraldina espera apenas a realização de exames médicos para anunciar o jogador oficialmente

O Goiás acertou a primeira contratação para a temporada de 2021. Trata-se do atacante Vinícius Popó, de 20 anos, que chega à Serrinha por empréstimo junto ao Cruzeiro até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria esmeraldina confirmou que tem acerto verbal com o promissor atleta e espera apenas a realização de exames médicos para anunciar o jogador oficia...