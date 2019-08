Esporte Atacante cria da base do Flamengo deve reforçar Vila Nova na Série B Tigre está por detalhes para confirmar a contratação de Bruno Mezenga, de 30 anos

O Vila Nova está concluindo acerto com o atacante Bruno Mezenga, de 30 anos, para reforçar o setor de ataque da equipe no restante da temporada, onde o Tigre disputa apenas a Série B do Campeonato Brasileiro, em que ocupa a 15ª posição, com 15 pontos, dois apenas acima do Z4. Cria da base do Flamengo e com passagens pelo futebol turco, polonês e sérvio, o centro...