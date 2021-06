Esporte Atacante comemora volta ao Atlético-GO após lesão Arthur Gomes se recuperou de um problema muscular e agora tenta recuperar espaço no ataque rubro-negro

O atacante Arthur Gomes ficou ausente dos jogos do Atlético-GO durante um mês - ele se contundiu no dia 9 de maio e só voltou a atuar na última quarta-feira (9), no empate de 0 a 0 diante do Corinthians, pela 3ª fase da Copa do Brasil, no Estádio Antônio Accioly. O jogador atleticano teve contusão muscular e revelou que nunca havia sofrido este tipo de p oblema físico. Recuperado, ele en...