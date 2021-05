Esporte Atacante comemora gol, vaga do Grêmio Anápolis e acredita em classificação Equipe anapolina começa a decidir vaga na final do Goianão com o Atlético-GO nesta terça-feira (4)

O atacante Matheus Martins, de 23 anos, abriu o caminho da vitória sobre o Iporá, por 2 a 1, e da classificação do Grêmio Anápolis à semifinal do Goianão 2021. O jogo foi disputado no sábado (1º), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. A partida estava empatada sem gols e equilibrada quando o Grêmio Anápolis teve um pênalti. Matheus Martins foi encarregado da cobrança e abriu o placar. D...