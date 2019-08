Esporte Atacante Bruno Mezenga deve ser anunciado pelo Vila Nova Jogador formado pelo Flamengo realiza exames médicos para assinar com o Vila Nova

Para incrementar o setor ofensivo, o Vila Nova está finalizando trâmites burocráticos para anunciar a chegada do atacante Bruno Mezenga, que esteve, recentemente, no Buriram United, da Tailândia. Centroavante de 1,85m, canhoto, cria da base do Flamengo e com passagens pela base da seleção brasileira, o jogador, de 30 anos, deve fazer exames, nesta segunda-feira ...