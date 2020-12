Esporte Atacante argentino não renova e se despede do Goiás Keko Villalva disputou 28 jogos pelo clube esmeraldino e marcou dois gols

Sem chegar a um acordo para renovação de contrato, o atacante argentino Keko Villalva, de 28 anos, deixou o Goiás. O último dia de contrato entre atleta e o clube esmeraldino foi nesta terça-feira (15) e havia a tentativa do clube em seguir com o jogador até o fim do Brasileiro, em fevereiro. O jogador já se despediu do Goiás. Daniel "Keko" Villalva chegou ao Goi...