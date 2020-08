Esporte Atacante argentino do Goiás está ansioso para jogar Brasileiro O atacante argentino deve entrar na equipe titular diante do Fortaleza, nesta quarta-feira (19), na Serrinha

Recuperado da Covid-19, o atacante argentino Keko Villalva vai fazer sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro com o Goiás. O jogador comemorou ter passado pela doença sem complicações e disse que está ansioso para entrar em campo. Keko foi diagnosticado com a Covid-19 antes da estreia contra o São Paulo. Em quarentena, o jogador apenas pôde torcer para os com...