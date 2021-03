O atacante Kelvin está liberado para estrear pelo Vila Nova. O contrato do jogador foi registrado no Boletim Informativo Diário da CBF nesta quinta-feira (11) e pode fazer sua estreia pelo Tigre na próxima rodada do Campeonato Goiano 2021.

Kelvin ainda não foi apresentado. Ele chegou ao Tigre com contrato de produtividade e tem vínculo até o final da temporada. Antes do acerto com o clube goiano, estava no Botafogo. Já atuou por equipes como São Paulo, Palmeiras, Avaí, Vasco e no futebol português.

O Vila Nova volta a campo no sábado (13), pela 4ª rodada do Goianão. O time colorado desafia o Iporá, no Estádio Olímpico, a partir das 15h30. O Tigre é o 3º colocado do Grupo B com 4 pontos, enquanto o Lobo Guará é o lanterna da chave, com 1 ponto.