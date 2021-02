Esporte Atacante é dúvida e lateral retorna no Jaraguá para semifinal Expulso contra a Aparecidense, Wagner deve retornar ao time titular na quinta-feira (18); Dimba, com lesão muscular, é dúvida

O atacante Dimba é dúvida no Jaraguá para o duelo de quinta-feira (18), contra o Goianésia, pela semifinal do Goianão 2020. O jogador apresentou desconforto muscular depois da vitória sobre o Vila Nova, pelas quartas de final, e não treinou nesta semana. O jogador está no departamento médico e não tem presença confirmada no clássico do Vale do São Patrício. Caso Dimba não p...