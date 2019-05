Esporte Atacante é arma do Coxa contra o Atlético Experiente, Rodrigão marcou duas vezes na estreia sobre a Ponte Preta

Com alguns jogadores no time e o treinador, Umberto Louzer (ex-Vila Nova), que passaram pelo futebol goiano, o Coritiba espera temporada que tenha, como marca, a volta à Série A do Brasileiro. O Coxa conta, no elenco, com volantes Elyeser e Giovanni, o zagueiro Alex Alves, o atacante Welinton Jr. (todos ex-Goiás) e o lateral e meia atacante Patrick Brey (ex-Vila Nova). ...