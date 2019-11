Esporte 'Até sábado, sou Mengão', diz Bolsonaro sobre torcida na final da Libertadores Torcedor do Palmeiras, presidente disse que vai torcer pelo time do Rio de Janeiro na final contra o River Plate

Torcedor do Palmeiras, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que é "Mengão" pelo menos até este sábado, quando o Flamengo fará a final da Copa Libertadores com o River Plate, da Argentina. A partida será realizada no estádio Monumental, em Lima, no Peru. "Até sábado eu sou Mengão. Eu espero que seja até o Mundial", disse o presidente após participar ...