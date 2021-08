Esporte Astro do vôlei sentado tem 2,46m e é a terceira pessoa mais alta do mundo Mehrzad, como é conhecido, sofre de acromegalia, uma condição rara que causa a produção excessiva de hormônios do crescimento e faz com que ele seja tão maior que a média da população mundial

No vôlei ou no basquete convencional, a diferença de altura entre dois atletas pode ser compensada pela impulsão. Se o jogador mais baixo tiver facilidade no salto vertical, ele consegue bloquear o mais alto. Mas, no vôlei sentado, que tem o contato com o solo como premissa, a altura, aliada à envergadura dos braços, faz toda a diferença. Ainda mais se um jogador for 6...