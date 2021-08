Esporte Associação Nacional de clubes comemora aprovação da Lei do Mandante O texto da Lei do Mandante, que altera a regra de comercialização dos direitos de transmissão dos clubes, teve 60 votos a favor e nenhum voto contra

A aprovação da Lei do Mandante no Senado Federal, nesta terça-feira (24), foi motivo de comemoração pela ANCF (Associação Nacional de Clubes de Futebol). O presidente da entidade, Francisco José Battistotti, viu o assunto ser aprovado com total legitimidade. "O fato de não ter tido nenhum voto contrário, comprova a legitimidade de uma aspiração considerada libert...