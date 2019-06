Esporte Assessor de Neymar diz que agiu a pedido do jogador em vídeo divulgado Alex Bernardo confirmou ter sido o responsável pela divulgação do material na internet, mas negou ter editado o vídeo

Alex Bernardo, um dos assessores de Neymar e que, de acordo com as informações que o atacante deu quando depôs na Delegacia de Repressão de Crimes de Informática (DRCI), no Rio de Janeiro, teria sido o responsável pela publicação de um vídeo com imagens de nudez da modelo Najila Trindade de Souza, afirmou nesta sexta-feira em seu depoimento que agiu a m...