Esporte Aspirantes: Vila Nova perde de virada e tem de vencer em casa para ser finalista No jogo de ida, Tigre perde por 2 a 1 e vai decidir vaga, em desvantagem, no OBA

O Vila Nova precisará de uma vitória em casa, na próxima quinta-feira (14), para chegar à final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O time vilanovense pretendia voltar do Rio com pelo menos um empate diante do Fluminense, no primeiro jogo da semifinal do torneio, mas foi derrotado de virada, por 2 a 1, no Estádio Luso-Brasileiro, na tarde desta quinta (7). Para chegar à de...