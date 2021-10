Esporte Aseev, Santa Helena e Guanabara City lideram na Terceira Divisão do Goiano Seis jogos marcaram o início da última Divisão do Campeonato Goiano, que começou neste final de semana com partidas no sábado (16) e domingo (17)

A Terceira Divisão do Campeonato Goiano começou com seis jogos, neste final de semana. Aseev, Santa Helena e Guanabara City lideram após a conclusão da 1ª rodada, que teve apenas um empate. As partidas foram disputadas no sábado (16) e domingo (18). Pelo Grupo A, o Santa Helena venceu o Rioverdense por 2 a 1. Com o mesmo placar, no outro jogo da rodada, o M...